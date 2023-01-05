McDonald's уходит из Казахстана из-за трудностей с поставками мяса
Сеть McDonald's планирует покинуть Казахстан, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Это связано со сбоем с поставками мяса из России на фоне спецоперации. Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие антироссийских санкций, McDonald's запретил местному франчайзи закупать котлеты у поставщиков из России.
Также компании Казахстана не могли закупать котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по стране означали бы ведение бизнеса в убыток.
Ранее предприятие «КСБ Виктори Рестораны» заявило, что сеть McDonald's в Белоруссии с 22 ноября будет работать под российским брендом «Вкусно — и точка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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