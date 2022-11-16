СМИ: Логистический партнер McDonald's уйдет из России
Занимавшаяся перевозкой продуктов для сети ресторанов McDonald's компания Havi Logistics планирует найти нового владельца для сегмента бизнеса в России. Об этом сообщает РБК.
Как отмечает издание, у Havi Logistics было более десяти распределительных центров РФ, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде и Новосибирской области.
По данным источников, американская компания прорабатывает варианты локализации. В частности, возможна передача активов российскому менеджменту, пишет RT.
Havi Logistics в России представляла компания «Рулог». Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» как правопреемница «Макдональдс» продолжает сотрудничество с организацией.
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