СМИ: Логистический партнер McDonald's уйдет из России

Занимавшаяся перевозкой продуктов для сети ресторанов McDonald's компания Havi Logistics планирует найти нового владельца для сегмента бизнеса в России. Об этом сообщает РБК.

Рестораны «Вкусно - и точка» заменят «Макдоналдс» в Белоруссии

Как отмечает издание, у Havi Logistics было более десяти распределительных центров РФ, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде и Новосибирской области.

По данным источников, американская компания прорабатывает варианты локализации. В частности, возможна передача активов российскому менеджменту, пишет RT.

Havi Logistics в России представляла компания «Рулог». Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» как правопреемница «Макдональдс» продолжает сотрудничество с организацией.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:McDonald’sкомпания
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