McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане
17 ноября 202217:50
Сеть ресторанов McDonald’s в Казахстане с 18 ноября приостанавливает работу, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что решение было принято из-за ограничений в местных поставках, прилагаются все усилия для скорейшего возобновления работы.
Ранее предприятие «КСБ Виктори Рестораны» заявило, что сеть McDonald's в Белоруссии с 22 ноября будет работать под российским брендом «Вкусно — и точка», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru