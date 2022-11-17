McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане

Сеть ресторанов McDonald’s в Казахстане с 18 ноября приостанавливает работу, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что решение было принято из-за ограничений в местных поставках, прилагаются все усилия для скорейшего возобновления работы.

Ранее предприятие «КСБ Виктори Рестораны» заявило, что сеть McDonald's в Белоруссии с 22 ноября будет работать под российским брендом «Вкусно — и точка», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанФастфудКазахстанMcDonald’s
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