McDonald's на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга не сменят название

Рестораны McDonald's в терминалах вокзалов и аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга продолжат работать без смены названия по франшизе до 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Владелец бывших ресторанов «Макдоналдс» подал на регистрацию два товарных знака

Согласно данным, «Росинтер» работает по уникальному соглашению, согласно которому американский бренд не может забрать франшизу.

Франшиза McDonald's на сегодняшний день представлена в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, в аэропорту Пулково и на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:McDonald’s
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