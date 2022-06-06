Владелец бывших ресторанов «Макдоналдс» подал на регистрацию два товарных знака

Владелец ресторанов, ранее принадлежавших «Макдоналдс», подал заявки на регистрацию двух товарных знаков.

Товарные знаки в заявке были поданы в виде картинок. Обе в форме кружка с зеленым фоном. На одной из них восклицательный красно-оранжевый восклицательный знак, на другой точка и два слэша, которые вместе создают форму буквы «М».

Подразделение американской сети фастфуда в РФ купил нынешний лицензиат Александр Говор. Компания бизнесмена «ГиД» управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске. Новому владельцу запрещено использовать прежние логотип, название и фирменное меню.





