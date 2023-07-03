Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира
Американский миллиардер Илон Маск возглавил рейтинг из пятисот богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg.
За первое полугодие 2023 года состояние Маска взлетело на 96,6 миллиарда долларов и оценивается в 234 миллиарда долларов. На втором месте в владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно.
В начале июня Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Ему снова удалось обойти французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton) Бернара Арно.
При этом руководитель корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с начала текущего года увеличил свое состояние на 44,3 млрд долларов, это самый весомый рывок. В настоящее время состояние бизнесмена оценивается в 89,9 млрд долларов. Он занимает первое место среди миллиардеров по росту финансов с начала года, обогнав в этом рейтинге Илона Маска, передает «Радиоточка НСН».
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