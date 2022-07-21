Машиностроительная компания Wärtsilä ушла с российского рынка
Финская машиностроительная компания Wärtsilä завершила работу в России, часть подразделений в стране продана местному руководству. Об этом говорится в сообщении концерна.
«Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка ... Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством. Во всех процессах приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников», — цитирует заявление РИА Новости.
В связи с уходом был закрыт офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге. Отмечается, что для обеспечения обязательств перед клиентами компания создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами РФ.
Wärtsilä объявила о сокращении масштабов деятельности в России в апреле, уже в мае-июне компания продала бизнес Transas Navigator и ООО «Вяртсиля Восток» местному руководству. С 11 июля единственным владельцем ООО «Вяртсиля Восток» стал глава предприятия Константин Норцев.
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