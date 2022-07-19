Компания Polymetal не исключила продажу российских активов

В сообщении говорится, что в случае, если сделка состоится, основные усилия будут направлены на деятельность в Казахстане, «где в настоящее время производится более 500 тысяч унций золота в год». Отмечается, что в 2021 году выручка составила 984 млн долларов.

«Основная цель потенциальной сделки - восстановить акционерную стоимость, стремясь позволить рынку надлежащим образом оценить казахстанские активы компании и снизить риски ее текущей деятельности», - подчеркнули в Polymetal.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о вводе запрета на импорт золота из России.

