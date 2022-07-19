Компания Polymetal не исключила продажу российских активов
Компания Polymetal International plc, которая является крупнейшим производителем первичного серебра и вторым крупнейшим производителем золота в России, проводит оценку возможной продажи российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что в случае, если сделка состоится, основные усилия будут направлены на деятельность в Казахстане, «где в настоящее время производится более 500 тысяч унций золота в год». Отмечается, что в 2021 году выручка составила 984 млн долларов.
«Основная цель потенциальной сделки - восстановить акционерную стоимость, стремясь позволить рынку надлежащим образом оценить казахстанские активы компании и снизить риски ее текущей деятельности», - подчеркнули в Polymetal.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о вводе запрета на импорт золота из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- Компания Polymetal не исключила продажу российских активов
- «Западло с ними воевать». Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО
- Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Евросоюза
- Борьбу за кресло премьера Великобритании продолжат Сунак, Мордонт и Трасс
- СМИ: на Украине погиб бывший военнослужащий шведских ВВС
- В РЖД потребовали от ЕС снять с компании санкции
- Путин заявил о хороших темпах развития отношений между РФ и Ираном
- Названы страны, в которых принимают к оплате карты «Мир»
- В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана
- В Польше возбудили уголовное дело по факту нападения на посла России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru