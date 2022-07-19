Компания Polymetal не исключила продажу российских активов

Компания Polymetal International plc, которая является крупнейшим производителем первичного серебра и вторым крупнейшим производителем золота в России, проводит оценку возможной продажи российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что в случае, если сделка состоится, основные усилия будут направлены на деятельность в Казахстане, «где в настоящее время производится более 500 тысяч унций золота в год». Отмечается, что в 2021 году выручка составила 984 млн долларов.

«Основная цель потенциальной сделки - восстановить акционерную стоимость, стремясь позволить рынку надлежащим образом оценить казахстанские активы компании и снизить риски ее текущей деятельности», - подчеркнули в Polymetal.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о вводе запрета на импорт золота из России.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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