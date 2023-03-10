Маркетплейсы могут обязать контролировать продавцов и товары
В общественном совете Роспотребнадзора хотят обязать маркетплейсы проверять продавцов и товары, которые там размещаются, сообщают «Известия».
С этой целью может быть введена система маркировок, чтобы избежать распространения подделок. Она содержит информацию о продавцах, которые прошли обязательную регистрацию в системе, и о товарах с маркировкой.
В настоящее время на торговых площадках могут размещаться непроверенные товары от непроверенных партнеров, что приводит к продаже контрафактной продукции. Этим и пользуются продавцы.
По информации Роспотребнадзора, доля нелегальных торговцев парфюмерии на Wildberries достигла 66%, воды — 58%, обуви — 47%. На Ozon этот показатель составляет 8–13%, на «Яндекс.Маркете» - 4–7%.
Ранее первый замглавы фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил о необходимости ужесточить госконтроль за продажей товаров на маркетплейсах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru