СМИ: В Wildberries заявили об отсутствии национализма в компании

На работу в Wildberries без каких-либо проблем могут устроиться жители Дагестана и Чечни, сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

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Ранее Telegram-канал Baza писал о дискриминации в Wildberries. По информации издания, чеченцы и дагестанцы якобы не могли получить работу в компании из-за каких-то внутренних правил.

NEWS.ru сообщает, что пресс-служба WB назвала публикацию про дискриминацию в компании фейком, а также подчеркнула значимость своих многотысячных коллег из Чечни и Дагестана, отметив их доброжелательность и трудолюбие.

Издание отмечает, что в пресс-службе маркетплейса предложили журналистам Baza встретиться с их сотрудниками из Чечни и Дагестана.

Ранее Роспотребнадзор назвал незаконным платный возврат бракованного товара на Wildberries. В ведомстве также отметили, что Wildberries подтвердил факты взимания платы за возврат бракованного товара, но сейчас ведет работу по автоматическому возврату денег.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НационалистыДискриминация
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