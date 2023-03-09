СМИ: В Wildberries заявили об отсутствии национализма в компании
На работу в Wildberries без каких-либо проблем могут устроиться жители Дагестана и Чечни, сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.
Ранее Telegram-канал Baza писал о дискриминации в Wildberries. По информации издания, чеченцы и дагестанцы якобы не могли получить работу в компании из-за каких-то внутренних правил.
NEWS.ru сообщает, что пресс-служба WB назвала публикацию про дискриминацию в компании фейком, а также подчеркнула значимость своих многотысячных коллег из Чечни и Дагестана, отметив их доброжелательность и трудолюбие.
Издание отмечает, что в пресс-службе маркетплейса предложили журналистам Baza встретиться с их сотрудниками из Чечни и Дагестана.
Ранее Роспотребнадзор назвал незаконным платный возврат бракованного товара на Wildberries. В ведомстве также отметили, что Wildberries подтвердил факты взимания платы за возврат бракованного товара, но сейчас ведет работу по автоматическому возврату денег.
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