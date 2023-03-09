СМИ: В Wildberries заявили об отсутствии национализма в компании

Ранее Telegram-канал Baza писал о дискриминации в Wildberries. По информации издания, чеченцы и дагестанцы якобы не могли получить работу в компании из-за каких-то внутренних правил.

NEWS.ru сообщает, что пресс-служба WB назвала публикацию про дискриминацию в компании фейком, а также подчеркнула значимость своих многотысячных коллег из Чечни и Дагестана, отметив их доброжелательность и трудолюбие.

Издание отмечает, что в пресс-службе маркетплейса предложили журналистам Baza встретиться с их сотрудниками из Чечни и Дагестана.

Ранее Роспотребнадзор назвал незаконным платный возврат бракованного товара на Wildberries. В ведомстве также отметили, что Wildberries подтвердил факты взимания платы за возврат бракованного товара, но сейчас ведет работу по автоматическому возврату денег.

