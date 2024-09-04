Оператор Tele2 провел ребрендинг и сменил название

Оператор связи Tele2 сменил название на t2, следует из данных сайта компании.

Портал оформлен в новом стиле. После ребрендинга было изменено название и дизайн сайта. На ресурсе размещены новые логотипы оператора в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой с левой стороны.

Ранее Tele2 был подразделением шведской Tele2 AB, в 2020-м компания «Ростелеком» консолидировала 100% акций оператора. В конце 2024 года истекает срок действия лицензии Tele2 на использование бренда шведской компании, напоминает 360.ru. Оператор заявлял о намерении провести ребрендинг, а также подал заявки на регистрацию семи товарных знаков «t2».

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ФОТО: РИА Новости
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