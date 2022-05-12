В МИД ФРГ заявили, что НАТО не должна вмешиваться в конфликт на Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что несмотря на военную поддержку Украины НАТО не должна вмешиваться в конфликт. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление она сделала по итогам встречи глав МИД ряда европейских стран в Германии. Министр также подчеркнула, что это касается идеи создания НАТО над Украиной запретной для полетов зоны и передачи самолетов стране.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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