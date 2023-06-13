Мантуров: Активы завода Toyota в Петербурге продали без опциона на выкуп

Российские активы японской компании Toyota, в том числе автомобильный завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Завод Toyota в Петербурге выкупило ФГУП «НАМИ»

По его словам, сделка по переходу активов Toyota не подразумевает опциона на обратный выкуп производственных площадок.

Как стало известно ранее, концерн ВКО «Алмаз-Антей» будет выпускать грузовики на экс-заводе Toyota, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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