Мантуров: Активы завода Toyota в Петербурге продали без опциона на выкуп
13 июня 202306:02
Российские активы японской компании Toyota, в том числе автомобильный завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
По его словам, сделка по переходу активов Toyota не подразумевает опциона на обратный выкуп производственных площадок.
Как стало известно ранее, концерн ВКО «Алмаз-Антей» будет выпускать грузовики на экс-заводе Toyota, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В районе столкновения танкеров на реке Лена ввели режим ЧС
- Мантуров: Активы завода Toyota в Петербурге продали без опциона на выкуп
- Названы крупнейшие плательщики дивидендов в бюджет России
- Маск оценил потерю Украиной немецких танков Leopard 2
- СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ
- СМИ: наследство Берлускони оценивается почти в 5 млрд евро
- Грузы между Москвой и Петербургом начинают перевозить беспилотные грузовики
- СМИ: Украина потеряла половину переданных Финляндией танков Leopard
- Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем
- После смерти Берлускони на сайте «Миротворец» появилась пометка о его ликвидации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru