В 2026 году на рынке офлайн-ретейла в РФ не появилось ни одного нового бренда
Новые бренды не появлялись на рынке офлайн-ретейла в России в 2026 году. Об этом рассказал эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин, передает РИА Недвижимость.
«В 2025 году на рынок вышли 43 новых бренда, из них 28 российских, но с начала нового года дебютов не было», – сообщил эксперт.
Люлин пояснил, что в торговых центрах быстрое импортозамещение сменилось «фазой отбора и экономии».
По данным компании Nikoliers, с российского рынка уже ушли семь брендов: Face Code, Siberian Story, KCHTZ, Lite, Les Benjamins, Karaca Home, Gaissina.
Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил НСН, что в 2026 году с рынка офлайн–сегмента в РФ могут уйти более десяти брендов.
