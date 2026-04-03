В 2026 году на рынке офлайн-ретейла в РФ не появилось ни одного нового бренда

Новые бренды не появлялись на рынке офлайн-ретейла в России в 2026 году. Об этом рассказал эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин, передает РИА Недвижимость.

«В 2025 году на рынок вышли 43 новых бренда, из них 28 российских, но с начала нового года дебютов не было», – сообщил эксперт.

Люлин пояснил, что в торговых центрах быстрое импортозамещение сменилось «фазой отбора и экономии».

По данным компании Nikoliers, с российского рынка уже ушли семь брендов: Face Code, Siberian Story, KCHTZ, Lite, Les Benjamins, Karaca Home, Gaissina.

Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил НСН, что в 2026 году с рынка офлайн–сегмента в РФ могут уйти более десяти брендов.

