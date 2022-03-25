Макрон: Компании из Франции сами решат, работать ли им в России
Французские компании сами решают, работать ли им в России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
«Я за то, чтобы компании сами имели возможность принимать решения», – заявил он. Политик отметил, что каждая компания имеет свои реалии, которые нужно принимать во внимание.
По словам Макрона, главное – чтобы они не нарушали санкции против России в тех сферах, где эти ограничения введены. Речь идет об олигархах и банках.
Напомним, французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановит свою деятельность в РФ. Отмечается, что московский завод компании уже прекратил работу.
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