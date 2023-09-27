Магомедов подал в суд Лондона иск на $14 млрд о конфискации активов

Осужденный на 19 лет российский бизнесмен Зиявудин Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании почти $14 миллиардов за свои доли в портовых операторах, сообщает Reuters.

У осуждённого совладельца «Суммы» Магомедова конфисковали долю в группе Fesco

Иск подан 20 июля. Ответчиками выступили «Росатом», «Транснефть» и две зарубежные компании. Магомедов обвинил их в сговоре с целью приобретения его активов в транспортной компании Fesco.

Также Магомедов обвинил «Транснефть» в сговоре с целью завладения его долей в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).

В апреле суд удовлетворил иск ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) к Магомедову. С бизнесмена взыскали 80,1 миллиарда рублей и $13,8 миллиона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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