Магомедов подал в суд Лондона иск на $14 млрд о конфискации активов
Осужденный на 19 лет российский бизнесмен Зиявудин Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании почти $14 миллиардов за свои доли в портовых операторах, сообщает Reuters.
Иск подан 20 июля. Ответчиками выступили «Росатом», «Транснефть» и две зарубежные компании. Магомедов обвинил их в сговоре с целью приобретения его активов в транспортной компании Fesco.
Также Магомедов обвинил «Транснефть» в сговоре с целью завладения его долей в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).
В апреле суд удовлетворил иск ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) к Магомедову. С бизнесмена взыскали 80,1 миллиарда рублей и $13,8 миллиона, передает «Радиоточка НСН».
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