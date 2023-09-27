Магомедов подал в суд Лондона иск на $14 млрд о конфискации активов

Иск подан 20 июля. Ответчиками выступили «Росатом», «Транснефть» и две зарубежные компании. Магомедов обвинил их в сговоре с целью приобретения его активов в транспортной компании Fesco.

Также Магомедов обвинил «Транснефть» в сговоре с целью завладения его долей в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).

В апреле суд удовлетворил иск ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) к Магомедову. С бизнесмена взыскали 80,1 миллиарда рублей и $13,8 миллиона, передает «Радиоточка НСН».

