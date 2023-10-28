«Магнит» купит 33% долей в крупнейшем дальневосточном ретейлере «Самбери»
Основное операционное дочернее общество ретейлера «Магнит» компания «Тандер» договорилась о приобретении 33,01% в ведущей торговой сети Дальнего Востока «Самбери». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Крупный федеральный ретейлер, ООО «ДВ Невада» и его владельцы заключили соглашение о покупке 33,01% долей в уставном капитале «Самбери» и опционе на выкуп оставшихся долей в течение 5 лет.
При этом дальневосточная сеть продолжит развиваться под своими брендами, управлением местного менеджмента, а «Магнит» будет участвовать в стратегическом управлении бизнесом. Сделку реализуют после согласования Федеральной антимонопольной службой и выполнения ряда условий, согласованных сторонами. Ожидается, что она будет закрыта летом следующего года.
В группу компаний «Самбери» входит 291 магазин, в том числе 31 гипермаркет, 42 супермаркета, 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Торговые точки действуют более чем в 50 населенных пунктах Приморья, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Амурской области. Также ретейлер владеет тремя распределительными центрами в Хабаровске, одним во Владивостоке и кросс-докинговым складом в Благовещенске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru