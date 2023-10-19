«Магнит» приобретет KazanExpress и запустит собственный маркетплейс
Компания «Магнит» договорилась о покупке онлайн-площадки KazanExpress, на базе которой запустит свой маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом говорится в сообщении ретейлера.
«"Магнит" … достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress», — указали в компании.
Все 100% «Казаньэкспресс» выкупят у структуры «AliExpress Россия», предпринимателя Сергея Еремеева и основателей площадки Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Сумма сделки не называется.
Ранее ретейлер «Лента» объявил о покупке крупной сети магазинов у дома «Монетка», напоминает телеканал «360». Под ее управлением находится 2120 торговых точек, большинство из которых работают на Урале и в Западной Сибири, отмечает РЕН ТВ.
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