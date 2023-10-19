«Магнит» приобретет KazanExpress и запустит собственный маркетплейс

«"Магнит" … достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress», — указали в компании.

Все 100% «Казаньэкспресс» выкупят у структуры «AliExpress Россия», предпринимателя Сергея Еремеева и основателей площадки Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Сумма сделки не называется.

Ранее ретейлер «Лента» объявил о покупке крупной сети магазинов у дома «Монетка», напоминает телеканал «360». Под ее управлением находится 2120 торговых точек, большинство из которых работают на Урале и в Западной Сибири, отмечает РЕН ТВ.

