Владелец Zara договорился о продаже бизнеса в РФ

Испанская группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius) договорилась о продаже бизнеса в России. Об этом говорится на сайте компании.

Покупателем бизнеса станет эмиратская группа Daher, которая также владеет торговым центром Dubai Mall.



Накануне из данных «СПАРК—Интерфакс» стало известно, что российское подразделение Inditex было преобразовано из «Зара СНГ» в New Fashion.

Ранее СМИ сообщили, что владелец Zara испанская группа Inditex может передать активы в РФ партнеру из «дружественной» страны. Позже компания подтвердила, что ведет переговоры о бизнесе в России и рассматривает разные варианты действий.

