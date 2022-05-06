СМИ: Shell продает АЗС в России

По данным издания, Shell объявил своим российским сотрудникам, что покупатель уже найден, но документы еще не подписаны.

Более того, концерн продает все заправки вместе с персоналом, но с последующей выплатой сотрудникам текущих зарплат до конца года.

Ранее, в начале марта, Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС на территории РФ.