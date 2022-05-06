СМИ: Shell продает АЗС в России
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила о продаже своей заправочной сети в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник.
По данным издания, Shell объявил своим российским сотрудникам, что покупатель уже найден, но документы еще не подписаны.
Более того, концерн продает все заправки вместе с персоналом, но с последующей выплатой сотрудникам текущих зарплат до конца года.
Ранее, в начале марта, Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС на территории РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru