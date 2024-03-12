«Против монополий»: Госмаркетплейс сможет побороться с Wildberries

Ранее в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс на котором будут продаваться исключительно отечественные товары. Среди прочего рассматривается вопрос привлечения продавцов на новую площадку за счет сниженной комиссии, передает газета «Ведомости». По мнению Кременскова, на данный момент рано говорить о разработке всероссийского маркетплейса, однако в этом есть перспективы.

«Не думаю, что у государства найдутся средства, чтобы в моменте построить такую инфраструктуру, как, к примеру, у Wildberries. К тому же это будет пилотный проект, необходимо тестирование, к примеру, в начале его могут запустить только на территории Москвы и Московской области. Наверное, в рамках того что происходит с монополистическими маркетплейсами, инициатива имеет место быть», - сказал он.