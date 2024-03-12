«Против монополий»: Госмаркетплейс сможет побороться с Wildberries
Создание государственного маркетплейса с инфраструктурой, подобной Wildberries, потребует серьезных вложений, однако это станет дополнительной поддержкой отечественных производителей, рассказал НСН Алексей Кременсков.
Государственный маркетплейс на первом этапе не будет такой же масштабной площадкой, как Wildberries, однако в дальнейшем сможет конкурировать с крупнейшими игроками рынка, заявил в интервью НСН председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков.
Ранее в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс на котором будут продаваться исключительно отечественные товары. Среди прочего рассматривается вопрос привлечения продавцов на новую площадку за счет сниженной комиссии, передает газета «Ведомости». По мнению Кременскова, на данный момент рано говорить о разработке всероссийского маркетплейса, однако в этом есть перспективы.
«Не думаю, что у государства найдутся средства, чтобы в моменте построить такую инфраструктуру, как, к примеру, у Wildberries. К тому же это будет пилотный проект, необходимо тестирование, к примеру, в начале его могут запустить только на территории Москвы и Московской области. Наверное, в рамках того что происходит с монополистическими маркетплейсами, инициатива имеет место быть», - сказал он.
Эксперт добавил, что новый маркетплейс при грамотном подходе сможет составить конкуренцию ведущим участникам рынка.
«Некоторые отечественные производители не получают должной поддержки присутствия на известных площадках, а государство нацелено на импортозамещение. Новая платформа сможет составить конкуренцию известным игрокам, ведь все зависит от подхода команды. К примеру, "Мегамаркет" когда-то был пятым, а сейчас вышел на третье место по обороту. Низкая комиссия поможет новому маркетплейсу привлечь продавцов, это хорошее решение для раскрутки», - подытожил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что объем онлайн-торговли в России в 2023 году вырос на 28%. Основная доля продаж приходится на цифровую и бытовую технику (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежду и обувь (14,6%), передает «Радиоточка НСН».
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