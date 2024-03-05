В Госдуме подготовили законопроект для госрегулирования деятельности маркетплейсов
В Госдуму намерены внести законопроект о регулировании работы маркетплейсов. С соответствующей инициативой выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, сообщает ТАСС.
По данным агентства, из пояснительной записки следует, что будут установлены требования к договорам, заключенным между онлайн-площадкой, продавцом и владельцем пункта выдачи заказов. Среди прочего авторы проекта предлагают запретить оплату возврата товара.
Инициатива также предусматривает, что ФАС России сможет рассматривать дела о нарушении соответствующих правил в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством.
Ранее сообщалось, что объем онлайн-торговли в России в 2023 году вырос на 28%. Основная доля продаж приходится на цифровую и бытовую технику (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежду и обувь (14,6%), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru