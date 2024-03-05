В Госдуме подготовили законопроект для госрегулирования деятельности маркетплейсов

По данным агентства, из пояснительной записки следует, что будут установлены требования к договорам, заключенным между онлайн-площадкой, продавцом и владельцем пункта выдачи заказов. Среди прочего авторы проекта предлагают запретить оплату возврата товара.

Инициатива также предусматривает, что ФАС России сможет рассматривать дела о нарушении соответствующих правил в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством.

Ранее сообщалось, что объем онлайн-торговли в России в 2023 году вырос на 28%. Основная доля продаж приходится на цифровую и бытовую технику (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежду и обувь (14,6%), передает «Радиоточка НСН».

