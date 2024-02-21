В Wildberries сообщили о проблемах с привязкой карт Mastercard

Отмечается, что пользователи не могли добавить карты в личный кабинет, кроме того, привязанные ранее карты оказывались недоступны. В пресс-службе Wildberries подтвердили, что 20 февраля в информационной системе ретейлера были зафиксированы «неудачные попытки по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн».

«IT-специалисты ... делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard. О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно», — подчеркнули в компании.

В Wildberries также отметили, что покупатели могут оплатить заказ картой «Мир» или с помощью сервисов WB Кошелек, СБП, Sber Pay.

Ранее маркетплейс запустил функцию отмены заказа для защиты от случайных покупок, опция доступна в первый час после оформления либо пока продавец не приступил к сборке, напоминает телеканал «360».

