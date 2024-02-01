ФНС потребовала взыскать с IKEA 12,9 миллиарда рублей
1 февраля 202411:55
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 потребовала взыскать более 12,9 млрд рублей с ООО «ИКЕА Торг» — структуры ушедшего из РФ шведского ретейлера IKEA. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Московской области, следует из данных картотеки.
Заявление поступило в суд 30 января и рассматривается в первой инстанции.
Подробности дела в карточке не указаны.
IKEA в марте 2022 года приостановила деятельность в России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: Ил-76 сбила ракета MIM-104A комплекса Patriot
- Рудковская раскритиковала Тутберидзе из-за дела Валиевой
- СМИ: В Дубае намерены отменить концерт «Би-2» по просьбе российских дипломатов
- В Таиланде захотели продлить безвиз для российских туристов
- Суд в Забайкалье дал военнослужащему два года за отказ участвовать в СВО
- СМИ: В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов
- Певец Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов
- СМИ: Гонщик Хэмилтон перейдет в команду «Формулы-1» «Феррари»
- Собянин: Дорога от метро «Коммунарка» до улицы Поляны готова более чем на 50%
- «1984» и «Мы» возглавили рейтинг самых популярных антиутопий в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru