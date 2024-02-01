ФНС потребовала взыскать с IKEA 12,9 миллиарда рублей

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 потребовала взыскать более 12,9 млрд рублей с ООО «ИКЕА Торг» — структуры ушедшего из РФ шведского ретейлера IKEA. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Московской области, следует из данных картотеки.

Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания

Заявление поступило в суд 30 января и рассматривается в первой инстанции.

Подробности дела в карточке не указаны.

IKEA в марте 2022 года приостановила деятельность в России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:компанияСудФНС

Горячие новости

Все новости

партнеры