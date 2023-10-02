«Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Французская сеть товаров для дома «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ по выручке по итогам прошлого года. Соответствующий список опубликовал Forbes.

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Известно, что выручка французской компании составила 529,7 млрд рублей. При этом организация не раскрывала финансовую отчетность, для рейтинга была использована оценка выручки агентства INFOLine.

За «Леруа Мерлен» в списке крупнейших зарубежных компаний следуют японская JT Groupe (432,6 млрд рублей) и американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей), пишет RT.

Кроме того, в топ-10 вошли компании PepsiCo (303,7 млрд рублей), Elo Groupe (292,6 млрд рублей), Veon (286,4 млрд рублей). Также в рейтинг включили Metro AG с выручкой 223,6 млрд рублей, Mars (201,4 млрд рублей), Nestle (195 млрд рублей), Chery Automobile (147,5 млрд рублей).

В прошлом году рейтинг возглавлял автоконцерн Volkswagen Group, который потерял первенство, так как ушел из России. «Леруа Мерлен» находилась на втором месте.

Ранее управляющая компания «Леруа Мерлен» во Франции Adeo объявила о намерении передать управление сетью в России локальному менеджменту, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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