«Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России
Французская сеть товаров для дома «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ по выручке по итогам прошлого года. Соответствующий список опубликовал Forbes.
Известно, что выручка французской компании составила 529,7 млрд рублей. При этом организация не раскрывала финансовую отчетность, для рейтинга была использована оценка выручки агентства INFOLine.
За «Леруа Мерлен» в списке крупнейших зарубежных компаний следуют японская JT Groupe (432,6 млрд рублей) и американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей), пишет RT.
Кроме того, в топ-10 вошли компании PepsiCo (303,7 млрд рублей), Elo Groupe (292,6 млрд рублей), Veon (286,4 млрд рублей). Также в рейтинг включили Metro AG с выручкой 223,6 млрд рублей, Mars (201,4 млрд рублей), Nestle (195 млрд рублей), Chery Automobile (147,5 млрд рублей).
В прошлом году рейтинг возглавлял автоконцерн Volkswagen Group, который потерял первенство, так как ушел из России. «Леруа Мерлен» находилась на втором месте.
Ранее управляющая компания «Леруа Мерлен» во Франции Adeo объявила о намерении передать управление сетью в России локальному менеджменту, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru