«Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Известно, что выручка французской компании составила 529,7 млрд рублей. При этом организация не раскрывала финансовую отчетность, для рейтинга была использована оценка выручки агентства INFOLine.

За «Леруа Мерлен» в списке крупнейших зарубежных компаний следуют японская JT Groupe (432,6 млрд рублей) и американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей), пишет RT.

Кроме того, в топ-10 вошли компании PepsiCo (303,7 млрд рублей), Elo Groupe (292,6 млрд рублей), Veon (286,4 млрд рублей). Также в рейтинг включили Metro AG с выручкой 223,6 млрд рублей, Mars (201,4 млрд рублей), Nestle (195 млрд рублей), Chery Automobile (147,5 млрд рублей).

В прошлом году рейтинг возглавлял автоконцерн Volkswagen Group, который потерял первенство, так как ушел из России. «Леруа Мерлен» находилась на втором месте.

Ранее управляющая компания «Леруа Мерлен» во Франции Adeo объявила о намерении передать управление сетью в России локальному менеджменту, напоминает Ura.ru.

