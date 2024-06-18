«Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана про»

Ретейлер «Леруа Мерлен» решила сменить название, сообщили в компании.

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Сеть продолжит работу под брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO). В компании уточнили, что ребрендинг осуществят поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.

В марте прошлого года владеющая сетью магазинов «Леруа Мерлен» группа ADEO заявила о намерении передать управление своими торговыми точками в России местным менеджерам, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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