«Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана про»
18 июня 202410:28
Ретейлер «Леруа Мерлен» решила сменить название, сообщили в компании.
Сеть продолжит работу под брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO). В компании уточнили, что ребрендинг осуществят поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.
В марте прошлого года владеющая сетью магазинов «Леруа Мерлен» группа ADEO заявила о намерении передать управление своими торговыми точками в России местным менеджерам, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru