«Начнем внутреннюю проверку»: Сеть кофеен «Шоколадница» ответила на расследование СМИ

Telegram-канал «SHOT проверка» сообщил, что после обнаружения несоблюдения стандартов уборки, а также подмены сроков годности продуктов в заведении «Шоколадницу» собираются проверить Роспотребнадзор и Прокуратура.

В комментариях к соответствующему посту начальник отдела внутреннего контроля департамента управления качеством «Шоколадницы» Ирина Карнова рассказала, что компания «незамедлительно» начинает внутреннюю проверку, а сотрудники, которые не выполняют установленные стандарты, будут отстранены от работы.

Ранее стало известно, что более 20 пострадавших после массового отравления блюдами сервиса доставки еды «Кухня на районе» готовят коллективные иски к компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

