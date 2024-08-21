«Начнем внутреннюю проверку»: Сеть кофеен «Шоколадница» ответила на расследование СМИ

Сеть кофеен «Шоколадница» заявила, что начнет внутреннее расследование после появившейся в СМИ информации о несоблюдении санитарных норм и просроченных продуктах в заведении. Об этом сообщила пресс-служба «Шоколадницы».

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Telegram-канал «SHOT проверка» сообщил, что после обнаружения несоблюдения стандартов уборки, а также подмены сроков годности продуктов в заведении «Шоколадницу» собираются проверить Роспотребнадзор и Прокуратура.

В комментариях к соответствующему посту начальник отдела внутреннего контроля департамента управления качеством «Шоколадницы» Ирина Карнова рассказала, что компания «незамедлительно» начинает внутреннюю проверку, а сотрудники, которые не выполняют установленные стандарты, будут отстранены от работы.

Ранее стало известно, что более 20 пострадавших после массового отравления блюдами сервиса доставки еды «Кухня на районе» готовят коллективные иски к компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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