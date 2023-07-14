Kyodo: Японский автоконцерн Isuzu Motors ушел из России

Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия компании «Соллерс», пишет Kyodo.

По данным издания, был передан завод, на котором работают около 200 человек. Автоконцерн принял такое решение, так как не увидел перспектив на возобновление своей работы на российском рынке.

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Ранее стало известно, что компания все-таки думает полностью прекратить производство автомобилей в России из-за проблем с поставками компонентов для производства автомобилей на своем ульяновском автозаводе, который, итак, приостановил выпуск автомобилей после начала военной спецоперации РФ на территории Украины.

В октябре 2022 года компания еще рассматривала несколько вариантов ведения бизнеса в России. Компания выступала с официальным обращением, в котором объявила, что в настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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