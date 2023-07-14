Kyodo: Японский автоконцерн Isuzu Motors ушел из России

Ранее стало известно, что компания все-таки думает полностью прекратить производство автомобилей в России из-за проблем с поставками компонентов для производства автомобилей на своем ульяновском автозаводе, который, итак, приостановил выпуск автомобилей после начала военной спецоперации РФ на территории Украины.

В октябре 2022 года компания еще рассматривала несколько вариантов ведения бизнеса в России. Компания выступала с официальным обращением, в котором объявила, что в настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее, передает «Радиоточка НСН».

