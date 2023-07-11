Всю Госдуму на «Москвич»: Депутат Милонов призвал коллег продать свои иномарки

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересадить депутатов на автомобили «Москвич» и Lada. Выступая на пленарном заседании он указал, что следует поддерживать российский автопром и «ни в коем случае нельзя кормить наших врагов», так как западные автопроизводители могут использовать свои средства на поддержку Украины. Милонов поддержал такую инициативу и призвал всю Госдуму продать иномарки.

«Я приветствую такую инициативу. У меня служебной машины нет. Есть автомобиль, которым я могу пользоваться. Это старый Ford Mondeo. Я езжу на китайской машине, которая является близким родственником современных китайских машин. Если нам дадут возможность ездить на «Москвичах», то это будет вообще супер. Эта машина гораздо качественней, чем те, которыми мы сейчас пользуемся. Будет лучше, если вся Госдума продаст свои машины и купит отечественные», - сказал собеседник НСН.

По его словам, некоторые депутаты, которые позволяют себе разъезжать на дорогих иномарках, дискредитируют большую часть парламентариев.

«Я думаю, что просто неприлично депутату ездить на дорогих иномарках. Это просто оскорбительно по отношению к собственным избирателям. Я давным-давно прошу коллег ни в коем случае не пользоваться даже не своими дорогими иномарками, чтобы ездить на работу. Это запрещено. Нельзя ни в коем случае. Депутат должен дать расписку, что его ноги в условном «Майбахе» больше не будет. Даже сфотографироваться с машиной друга не имеют права. Это условно дискредитирует основную часть депутатов», - заключил депутат.

Ранее Владимир Путин заявил, в российском автопроме развивается конкуренция и её нужно поддерживать, сохранять его качество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

