Японский автоконцерн Isuzu может закрыть свой завод в России
Японский автоконцерн Isuzu может прекратить выпуск автомобилей в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские СМИ.
Как отмечается, компания может принять такое решение из-за проблем с поставкой компонентов для производства автомобилей на своем ульяновском автозаводе, который, итак, приостановил выпуск автомобилей после начала военной спецоперации РФ на территории Украины.
Бренд Isuzu был представлен на российском рынке с 2006 года. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max.
Ранее Toyota подтвердила прекращение производства автомобилей в России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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