Японский автоконцерн Isuzu может закрыть свой завод в России

Японский автоконцерн Isuzu может прекратить выпуск автомобилей в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские СМИ.

Как отмечается, компания может принять такое решение из-за проблем с поставкой компонентов для производства автомобилей на своем ульяновском автозаводе, который, итак, приостановил выпуск автомобилей после начала военной спецоперации РФ на территории Украины.

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Бренд Isuzu был представлен на российском рынке с 2006 года. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max.

Ранее Toyota подтвердила прекращение производства автомобилей в России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводЯпонияУльяновскАвтомобили
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