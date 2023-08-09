Курс евро превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года

В 10:47 мск европейская валюта прибавила 1,56% и стоила 107,06 рубля. Курс евро достиг такой отметки впервые с 25 марта 2022 года. Однако к 10:58 по Москве евро снизился до 106,79 рубля.

При этом доллар торговался на Мосбирже на уровне в 97,16 рубля.

Аналитики называют причиной ослабления рубля растущий дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке. Так, за последнее время интерес бизнеса к иностранной валюте вырос, а объем поступающих в Россию долларов и евро уменьшился, пишет RT.

