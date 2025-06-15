Роберт Кубица стал победителем «24 часов Ле-Мана»
Бывший гонщик «Формулы-1» поляк Роберт Кубица одержал победу в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В течение гонки Кубица провёл за рулём более 10 часов. В составе экипажа «Феррари» он выступал вместе с Филом Хэнсоном и Ифей Йе.
Второе место в категории гиперкаров заняла команда «Порше Пенске» — Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре и Лауренс Вантор, отставшие от победителей на 14,084 секунды. Третьими финишировали пилоты второй «Феррари» — Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандро Пьер Гвиди, уступившие 28,487 секунды.
Кубица стал вторым гонщиком в XXI веке, которому удалось выиграть как этап «Формулы-1», так и «24 часа Ле-Мана». До этого такого результата добирался лишь Фернандо Алонсо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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