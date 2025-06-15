СМИ: Вертолёт с туристами упал в море неподалёку от Афин

Вертолёт с американскими туристами упал в море сразу после взлёта в южном пригороде Афин — Вульягмени. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERTnews.

Пять человек погибли в Финляндии при столкновении вертолетов

По информации ERTnews, инцидент произошел в 12:30, когда частный вертолёт вылетел из аэропорта Элевсины, чтобы забрать две пары американских туристов из Вульягмени и продолжить путь к острову Миконос. Однако прежде чем вертолёт смог набрать высоту, он потерпел крушение. По команде пилота пассажиры самостоятельно покинули борт.

Все пятеро человек, находившихся на борту вертолёта, не пострадали. В настоящее время пилот даёт показания, а четверо американских туристы отказались от медицинского обследования, так как чувствуют себя хорошо.

Водолазы подняли личные вещи пассажиров, а вертолёт планируется извлечь в течение двух дней. Предварительно причиной аварии могл стать либо ветер, либо техническая неисправность.

В середине мая пять человек погибли в Финляндии при столкновении двух вертолетов в районе аэродрома Эура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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