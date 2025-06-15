До двух увеличилось число погибших в Татарстане после атаки БПЛА
Число погибших при атаке беспилотников в Татарстане увеличилось до двух, умер один из пострадавших. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба главы республики.
По данным пресс-службы, в больнице скончался один из пострадавших в результате атаки дрона в Елабуге, состояние которого врачи ранее оценивали как крайне тяжелое.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщил, что 1 человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА в Елабужском районе Татарстана. В свою очередь в минздраве республики заявили о 9 госпитализированных после удара беспилотника. Остальные из 13 пострадавших после осмотра врачей были отправлены на амбулаторное лечение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роберт Кубица стал победителем «24 часов Ле-Мана»
- СМИ: Иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
- До двух увеличилось число погибших в Татарстане после атаки БПЛА
- Минобрнауки: Группа из 14 российских ученых эвакуирована из Ирана
- СМИ: Вертолёт с туристами упал в море неподалёку от Афин
- Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
- СМИ: Трамп наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана
- Нетаньяху: В Тегеране убиты глава разведки КСИР и его зам
- Любимова: Музыканты Большого симфонического оркестра эвакуированы в Азербайджан
- СМИ: Минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек после ударов Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru