До двух увеличилось число погибших в Татарстане после атаки БПЛА

Число погибших при атаке беспилотников в Татарстане увеличилось до двух, умер один из пострадавших. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба главы республики.

Минниханов: 1 человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА

По данным пресс-службы, в больнице скончался один из пострадавших в результате атаки дрона в Елабуге, состояние которого врачи ранее оценивали как крайне тяжелое.

Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщил, что 1 человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА в Елабужском районе Татарстана. В свою очередь в минздраве республики заявили о 9 госпитализированных после удара беспилотника. Остальные из 13 пострадавших после осмотра врачей были отправлены на амбулаторное лечение.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиТатарстанРоссия

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