До двух увеличилось число погибших в Татарстане после атаки БПЛА

Главы МИД РФ и Турции Лавров и Фидан в ходе телефонного разговора выступили за прекращение боевых действий между Израилем и Ираном

На Кубани задержали троих мужчин при попытке устроить теракт на железной дороге

Словакия предложит отложить рассмотрение новых санкций ЕС против РФ

Иранские футболисты российских футбольных клубов не могут вылететь в РФ