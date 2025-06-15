Минобрнауки: Группа из 14 российских ученых эвакуирована из Ирана
Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции, посвященной БРИКС, эвакуированы из зоны ирано-израильского конфликта. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.
По информации Минобрнауки, в составе делегации находились сотрудники подведомственных организаций, в том числе — заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Евдокия Добрева.
В министерстве добавили, что после начала боевых действий учёные были эвакуированы на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в направлении Азербайджана. Сейчас группа находится на границе и её безопасности ничего не угрожает.
Чуть позже член делегации и профессор МГИМО Элина Сидоренко сообщила Вестям, что в данный момент группа ожидает паспортного контроля на границе Ирана и Азербайджана.
«Есть вероятность того, что сегодня мы все-таки паспортный контроль пройдем и уже направимся в Баку для дальнейшей транспортировки в Российскую Федерацию», - сказала Сидоренко.
Ранее минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек после ударов Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru