Минобрнауки: Группа из 14 российских ученых эвакуирована из Ирана

Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции, посвященной БРИКС, эвакуированы из зоны ирано-израильского конфликта. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

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По информации Минобрнауки, в составе делегации находились сотрудники подведомственных организаций, в том числе — заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Евдокия Добрева.

В министерстве добавили, что после начала боевых действий учёные были эвакуированы на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в направлении Азербайджана. Сейчас группа находится на границе и её безопасности ничего не угрожает.

Чуть позже член делегации и профессор МГИМО Элина Сидоренко сообщила Вестям, что в данный момент группа ожидает паспортного контроля на границе Ирана и Азербайджана.

«Есть вероятность того, что сегодня мы все-таки паспортный контроль пройдем и уже направимся в Баку для дальнейшей транспортировки в Российскую Федерацию», - сказала Сидоренко.

Ранее минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек после ударов Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Антон Денисов / РИА Новости
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