Курс евро поднялся до 106 рублей впервые с 16 августа

Курс евро превысил 106 рублей впервые с 16 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

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На открытии торгов в пятницу европейская валюта прибавила 0,22% и достигла отметки в 106 рублей. К 07:15 мск евро торговался на уровне 106,11 рубля.

При этом доллар дорожал на 0,19%, до 100,6 рубля.

Между тем экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев призвал россиян не переживать из-за колеблющегося курса валют. По словам эксперта, факторы говорят в пользу укрепления рубля, повышения ключевой ставки и резкого роста цен на нефть, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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