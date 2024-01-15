Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября
Курс евро впервые с 23 ноября прошлого года опустился ниже 96 рублей, следует из данных Московской биржи.
По информации площадки, в ходе торгов 15 января европейская валюта достигла отметки в 95,97 рубля. Позже евро укрепился до 96,03 рубля.
При этом курс доллара составлял 87,76 рубля.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что рубль укрепится после новогодних праздников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам эксперта, положительное влияние на курсы валют окажет в том числе запрет на арест активов в российских ценных бумагах, находящихся на счетах зарубежных инвесторов из недружественных стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru