Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля

В 11:36 мск европейская валюта на торгах подешевела на 65 копеек и достигла 98 рублей. Минутами ранее евро стоил 97,94 рубля. При этом курс доллара снизился до 90,17 рубля.

По состоянию на 11:55 по Москве евро достиг отметки в 98,08 рубля, доллар — 90,24 рубля.

Между тем финансист Артем Бендак заявил, что с учетом волатильности рубля текущие курсы валют вполне комфортны для покупки долларов и евро, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, это надежные активы для диверсификации сбережений в долгосрочной перспективе.

