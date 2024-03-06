Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля
Курс евро опустился ниже отметки в 98 рублей впервые с 15 февраля. Соответствующие данные предоставила Московская биржа.
В 11:36 мск европейская валюта на торгах подешевела на 65 копеек и достигла 98 рублей. Минутами ранее евро стоил 97,94 рубля. При этом курс доллара снизился до 90,17 рубля.
По состоянию на 11:55 по Москве евро достиг отметки в 98,08 рубля, доллар — 90,24 рубля.
Между тем финансист Артем Бендак заявил, что с учетом волатильности рубля текущие курсы валют вполне комфортны для покупки долларов и евро, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, это надежные активы для диверсификации сбережений в долгосрочной перспективе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru