Курс доллара впервые с середины августа поднялся выше 97 рублей
5 сентября 202309:29
Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.
В начале торгов во вторник курс американской валюты достиг 97,2 рубля. При этом евро подорожал до 104,92 рубля, пишет «Свободная пресса».
Ранее аналитик Telegram-канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов заявил, что доллар будет колебаться в районе 92-94 рублей по меньшей мере до середины осени, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru