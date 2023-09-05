Курс доллара впервые с середины августа поднялся выше 97 рублей

Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.

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В начале торгов во вторник курс американской валюты достиг 97,2 рубля. При этом евро подорожал до 104,92 рубля, пишет «Свободная пресса».

Ранее аналитик Telegram-канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов заявил, что доллар будет колебаться в районе 92-94 рублей по меньшей мере до середины осени, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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