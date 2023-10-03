Курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей
Курс доллара превысил 100 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.
В 07:03 мск стоимость американской валюты составляла 100,11 рубля. Доллар достиг такого уровня впервые с 14 августа. При этом евро снижался до 104,65 рубля.
К 07:35 по Москве американская валюта торговалась на уровне 99,8 рубля, евро — 104,57 рубля.
Между тем экономист Надежда Громова объяснила рост курса доллара тремя причинами: проблемой насыщения рынка валютной выручкой, прекращением продаж валюты регулятором, отсутствием «внятных договоренностей» между отвечающими за валютную политику ведомствами, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru