Курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей

В 07:03 мск стоимость американской валюты составляла 100,11 рубля. Доллар достиг такого уровня впервые с 14 августа. При этом евро снижался до 104,65 рубля.

К 07:35 по Москве американская валюта торговалась на уровне 99,8 рубля, евро — 104,57 рубля.

Между тем экономист Надежда Громова объяснила рост курса доллара тремя причинами: проблемой насыщения рынка валютной выручкой, прекращением продаж валюты регулятором, отсутствием «внятных договоренностей» между отвечающими за валютную политику ведомствами, пишет «Свободная пресса».

