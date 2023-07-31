Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля

На открытии торгов в понедельник американская валюта прибавила 0,52%, в 7:01 мск курс составлял 92,2 рубля, отмечает телеканал «360». Уже к 7:19 по Москве доллар поднялся до 92,35 рубля. При этом евро вырос на 0,71%, до 101,64 рубля.

По состоянию на 8:46 мск курс доллара на бирже составляет 92,23 рубля, евро — 101,5 рубля.

Ранее магистр экономики, ведущая новостей «Россия 24» Ксения Левицкая допустила, что в августе доллар может вернуться к средним значениям 75−80 рублей на фоне прогнозируемого роста цен на нефть, пишет «Свободная пресса».

