Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 17 июля
Курс доллара впервые с 17 июля опустился ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
По информации площадки на 10:02 мск, в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,95 рубля. Доллар потерял более 50 копеек.
При этом курс евро составлял 99,69 рубля. Валюта подешевела на 81 копейку и опустилась ниже отметки в 100 рублей впервые с 14 июля, пишет RT.
Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал, что доллар может вырасти до 100-120 рублей к концу года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru