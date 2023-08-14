Курс доллара поднялся выше 101 рубля

В 9:10 мск 14 августа доллар взлетел выше 100 рублей и торговался на уровне 100,15 рубля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным Мосбиржи, в ходе торгов американская валюта подорожала до 101,03 рубля. Минутами позже доллар снизился до 100,87 рубля.

При этом евро торгуется на площадке на уровне 110,56 рубля.

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большей части населения России наплевать на курс доллара. Так, в представляемой им республике Чувашия все предприятия загружены, объемы производства растут, а люди живут полной жизнью.

