Курс доллара поднялся выше 101 рубля
Курс доллара на Московской бирже продолжает расти, валюта преодолела отметку в 101 рубль.
В 9:10 мск 14 августа доллар взлетел выше 100 рублей и торговался на уровне 100,15 рубля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным Мосбиржи, в ходе торгов американская валюта подорожала до 101,03 рубля. Минутами позже доллар снизился до 100,87 рубля.
При этом евро торгуется на площадке на уровне 110,56 рубля.
Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большей части населения России наплевать на курс доллара. Так, в представляемой им республике Чувашия все предприятия загружены, объемы производства растут, а люди живут полной жизнью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на «Армии-2023»
- Медведев высмеял вступление Финляндии в НАТО
- В столице Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму
- СМИ: В Армении утонул украинский дипломат
- Украинский генерал Наев: ВСУ опасаются нового наступления России на Киев
- Ребенок пострадал при попадании беспилотника ВСУ в жилой дом в Белгороде
- Курс доллара поднялся выше 101 рубля
- Банк России не видит угроз для финстабильности в ситуации с рублем
- Орешкин заявил об ускоренной трансформации экономики России
- Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru