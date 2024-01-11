Курс доллара опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря

В ходе торгов на площадке американская валюта снижалась до 88,99 рубля (на 9:41 мск). К 10:23 по Москве доллар достиг отметки в 88,67 рубля.

При этом евро дешевел до 97,78 рубля, позже европейская валюта опустилась до уровня 97,49 рубля.

Между тем аналитики спрогнозировали, что в ближайшее время доллар будет держаться в диапазоне 87,65—93 рубля, пишет RT.

