Курс доллара опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря
11 января 202410:42
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря прошлого года, свидетельствуют данные Московской биржи.
В ходе торгов на площадке американская валюта снижалась до 88,99 рубля (на 9:41 мск). К 10:23 по Москве доллар достиг отметки в 88,67 рубля.
При этом евро дешевел до 97,78 рубля, позже европейская валюта опустилась до уровня 97,49 рубля.
Между тем аналитики спрогнозировали, что в ближайшее время доллар будет держаться в диапазоне 87,65—93 рубля, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru