«Жесткая политика»: Экспортеры помогут ослабить доллар до 92 рублей
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН заявил, что экспортеры начали продавать валюту, не дожидаясь «ревизоров» после указа Путина.
Экспортеры начали продавать валюту, не дожидаясь «ревизоров» после указа президента РФ Владимира Путина, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. По его словам, это поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.
Курс доллара впервые с 12 сентября упал ниже 94 рублей. По данным Московской биржи, утром 24 октября американская валюта потеряла 53 копейки, курс снизился до 93,9 рубля. При этом евро подешевел до 100,37 рубля.
«Из указа президента стало ясно, что требования по продаже валюты касаются не только экспортеров, но и их дочерних компаний за рубежом, валюту начали продавать. Значительная часть валюты оседала в оффшорном обращении, до Московской биржи не доходила, а валютную выручку показывали рублями, занимая кредит под экспорт. Поэтому с валютой был некий дефицит, сейчас ситуация меняется. Накопленные запасы продаются, упреждая визиты ревизоров. Сама механика еще даже не начала действовать. Плюс налоговый период, под это стали продавать валюту. Поэтому рубль укрепляется», - объяснил он.
По его словам, правительство стремится к диапазону в 90-95 рублей за доллар, вполне реально закрепиться на отметке в 92,5.
«Надо отметить, что процентные ставки работают, у нас кредитование банковское стало охлаждаться. То есть, жесткая денежно-кредитная политика тоже сработала для укрепления рубля. Сам президент Путин недавно сказал, что для экономики и бюджета курс нужен чуть ниже. Я думаю, что речь про диапазон 90-95, мы в этот диапазон вошли. Ожидаю, что дойдем до уровня 92,5», - заключил он.
Ранее, 11 октября, президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Решение было принято на фоне «заскоков» курса за 100. Ожидается, что мера поможет укрепить рубль в долгосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».
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