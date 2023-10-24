«Жесткая политика»: Экспортеры помогут ослабить доллар до 92 рублей

Экспортеры начали продавать валюту, не дожидаясь «ревизоров» после указа президента РФ Владимира Путина, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. По его словам, это поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.

Курс доллара впервые с 12 сентября упал ниже 94 рублей. По данным Московской биржи, утром 24 октября американская валюта потеряла 53 копейки, курс снизился до 93,9 рубля. При этом евро подешевел до 100,37 рубля.