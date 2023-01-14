Курс биткоина вырос более чем на 10%

Биткоин в ходе торгов прибавил более 10% и превысил $20,7 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

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Отмечается, что к 04:30 мск курс криптовалюты вырос на 10,30% и составил $20,721 тысячи.

В дальнейшем биткоин продолжил рост. По состоянию на 05:27 мск курс криптовалюты поднялся на 11,5%, до $20,95 тысячи.

В конце ноября прошлого года курс биткоина упал до двухлетнего минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиткоинКриптовалюты
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