Курс биткоина вырос более чем на 10%

Отмечается, что к 04:30 мск курс криптовалюты вырос на 10,30% и составил $20,721 тысячи.

В дальнейшем биткоин продолжил рост. По состоянию на 05:27 мск курс криптовалюты поднялся на 11,5%, до $20,95 тысячи.

В конце ноября прошлого года курс биткоина упал до двухлетнего минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

