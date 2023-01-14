Курс биткоина вырос более чем на 10%
14 января 202305:30
Биткоин в ходе торгов прибавил более 10% и превысил $20,7 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Отмечается, что к 04:30 мск курс криптовалюты вырос на 10,30% и составил $20,721 тысячи.
В дальнейшем биткоин продолжил рост. По состоянию на 05:27 мск курс криптовалюты поднялся на 11,5%, до $20,95 тысячи.
В конце ноября прошлого года курс биткоина упал до двухлетнего минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru