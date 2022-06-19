Курс биткоина опустился ниже $19 тысяч
Курс биткоина упал до $17 615, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Coindesk.
Это произошло впервые с ноября 2020 года.
За прошедшие сутки падение электронной валюты составило $ -1 290.
Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что на падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится.
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