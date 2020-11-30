Крупные российские сервисы могут пострадать из-за новых правил обмена данных ЕС
«Яндекс», Mail.ru Group, туристические сервисы и крупные маркетплейсы могут пострадать из-за разработанных в Евросоюзе правил обмена данными. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Согласно документу, данные не могут передаваться в страны, уровень защиты в которых не соответствует регламенту по защите данных General Data Protection Regulation (GDPR). При этом коммерческие данные пользователей из Евросоюза могут быть переданы только в зашифрованном виде через специальных посредников.
Эксперт поясняет, что при таких условиях в обмене могут участвовать только европейские офисы российских компаний. Они смогут получить данные в полном объеме, но потеряют возможность делиться ими со штаб-квартирой в России.
Гендиректор Ассоциации больших данных Алексей Нейман считает, что принятие регламента усложнит функционирование российских компаний, которые заинтересованы в ведении международного бизнеса.
Регламент GDPR начал действовать в Евросоюзе в 2018 году. Новые правила обязывают компании с регистрацией в ЕС предоставлять пользователям полные сведения об объеме их личных данных, которыми они располагают, а также давать возможность в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных.
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