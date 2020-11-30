Крупные российские сервисы могут пострадать из-за новых правил обмена данных ЕС

«Яндекс», Mail.ru Group, туристические сервисы и крупные маркетплейсы могут пострадать из-за разработанных в Евросоюзе правил обмена данными. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Согласно документу, данные не могут передаваться в страны, уровень защиты в которых не соответствует регламенту по защите данных General Data Protection Regulation (GDPR). При этом коммерческие данные пользователей из Евросоюза могут быть переданы только в зашифрованном виде через специальных посредников.

Эксперт поясняет, что при таких условиях в обмене могут участвовать только европейские офисы российских компаний. Они смогут получить данные в полном объеме, но потеряют возможность делиться ими со штаб-квартирой в России.