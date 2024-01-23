Альфа-банк: Китайские банки усилили проверочные процедуры при платежах из России

Китайские банки усилили проверочные процедуры при платежах из России, сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает РИА Новости.

При этом отмечается, что усиление проверок не влияет на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами. Платежи по-прежнему производятся в большинстве случаев в юанях.

СМИ: Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими

При этом китайские государственные банки массово продают доллары, чтобы поддержать курс юаня и акции китайских компаний, стоимость которых бьет многолетние антирекорды. Об этом пишет Reuters.

Продажа американской валюты позволяет банкам сократить ликвидность офшорных юаней, курс которых формируется на бирже. Курс внутренних юаней контролирует Народный банк Китая, но Пекин контролирует два курса китайской валюты для того, чтобы они расходились друг с другом несущественно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:БанкиРубльЮань

Горячие новости

Все новости

партнеры