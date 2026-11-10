Кожа и анималистика: Продажи одежды на Ozon выросли на 40%
Яна Головлева раскрыла НСН, что растут и крупные чеки: так, покупок на 200 тысяч рублей стало больше на 44% год к году.
Продажи на маркетплейсах стремительно растут: по сравнению с прошлым годом реализация одежды увеличились на 40%, а обуви — на 30%. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по развитию бизнеса Ozon Яна Головлева.
«На Ozon категория Fashion активно развивается: у нас уже более 79% клиентов, или 55 млн человек покупают товары этой категории: одежду, обувь, аксессуары. Количество заказов активно растёт. В третьем квартале 2026 года оно возросло в 1,5 раза. Продажи одежды у нас увеличились на 40%, обувь растёт на 30% год к году, причем как в среднем ценовом сегменте, так и в премиальном. У нас, например, есть такой факт: чеков на сумму более 200 тысяч рублей стало на 44% больше год к году. В целом маркетплейсы способствуют развитию моды. Покупатели не только приобретают там базовые вещи, но и ищут тренды. По поисковым запросам видим, что пользуются популярностью изделия из кожи, замши, вещи с анималистичным принтом. При этом семь брендов из 10 — российские», — рассказала она.
Ранее Головлева раскрыла в пресс-центре НСН, что Ozon снизил льготный тариф для целой группы продавцов, зафиксировав его на уровне 27%, а также отменил плату за обработку смешанных поставок в рамках поддержки селлеров после атак на слады.
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